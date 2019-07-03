Андрей и Алиса Аршавины окончательно развелись

Дочь Аршавина останется с матерью. Фото: Baltphoto, Ирина Мотина
Дочь Аршавина останется с матерью. Фото: Baltphoto, Ирина Мотина

Функционеру “Зенита” предстоит выплачивать одну восьмую зарплаты до совершеннолетия дочери.

Андрея Аршавина и его супругу Алису окончательно развели в Красносельском районном суде Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 3 июля. Дочь бывшего футболиста ФК “Зенит” останется с матерью.

Суд взыскал с Аршавина алименты в размере 64 тысяч 854 рублей с индексацией до достижения ребенком 3 лет — сумма кратна 5,2 прожиточного минимума. Всего функционеру “Зенита” предстоит выплачивать одну восьмую своей зарплаты на содержание ребенка до совершеннолетия девочки.

Дочь Андрея и Алисы Аршавиных Есеня родилась 11 февраля 2017 года — то есть сейчас ей 2 года. Ранее стало известно, что футболист не хочет прописывать девочку в своей квартире, из-за чего она не может пойти в детский сад, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

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