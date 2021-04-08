«Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» заплатит 200 тыс. за самовольную установку кондиционера

Советский и российский научный институт по вопросам изучения геологии, химии и физики радия и других радиоактивных элементов. Фото: Яндекс панорамы

Советский и российский научный институт по вопросам изучения геологии, химии и физики радия и других радиоактивных элементов. Фото: Яндекс панорамы

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» по статье об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Стало известно, что «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» в конце января нарушил закон об охране объектов культурного наследия.

Так руководство института содержало здание в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном виде. Эксперты заметили, что, помимо всего прочего, стены «Радиевого института» шелушатся, с них слез слой краски.

Отмечается, что администрация института без разрешения необходимых служб разместило кондиционер. А это является нарушением требования к сохранению объекта культурного наследия.

Адвокат же «Радиевого института» заявил, что не согласен с протоколом административного правонарушения. Объяснил он это тем, что выполнение требований КГИОП сегодня не является разумным, потому что перед этим нужно еще исполнить требования санитарного законодательства.

Несмотря на заявления защиты суд назначил институту штраф в размере 200 тыс. рублей.

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