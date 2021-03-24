В Петергофе завершилась реставрация Екатерининского корпуса дворца Монплезир

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» подошла к концу реставрация Екатерининского корпуса дворца Монплезир, о чем уведомила пресс-служба учреждения культуры в среду, 24 марта.
Комплексная реставрация здания началась еще в 2018 году и была первой со времен послевоенного восстановления. Основной проблемой для специалистов стало отсутствие гидроизоляции, негативно влиявшее не только на фасады, но и на интерьеры музея.
Для решения проблемы реставраторы по старинной технологии создали «глиняный замок» из голубой глины по периметру дворца и Западной галереи. Кроме того, во время гидроизоляционных работ в подвальных помещениях нашли фрагмент исторической булыжной выстилки, по образцу которой воссоздали напольное покрытие подвала.
В ходе реставрации восстановили два крыльца на южном и восточном фасадах, решетки с вензелями императрицы Елизаветы Петровны, деревянные капители на фасадах дворца, а также монументальную живопись, лепку, изразцовые печи, камины и исторический цвет стен в интерьерах дворца.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реставрация дворца на Елигаэном одров продлится еще минимум несколько лет.