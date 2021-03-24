В Петергофе завершилась реставрация Екатерининского корпуса дворца Монплезир

Открытие отреставрированного музея запланировано на 20 мая 2021 года. До этой даты специалистам музея предстоит принять более 700 экспонатов исторической коллекции, которые до 10 марта находились на выставке в московском музее-заповеднике "Царицыно". Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Открытие отреставрированного музея запланировано на 20 мая 2021 года. До этой даты специалистам музея предстоит принять более 700 экспонатов исторической коллекции, которые до 10 марта находились на выставке в московском музее-заповеднике "Царицыно". Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» подошла к концу реставрация Екатерининского корпуса дворца Монплезир, о чем уведомила пресс-служба учреждения культуры в среду, 24 марта.

Комплексная реставрация здания началась еще в 2018 году и была первой со времен послевоенного восстановления. Основной проблемой для специалистов стало отсутствие гидроизоляции, негативно влиявшее не только на фасады, но и на интерьеры музея.

Для решения проблемы реставраторы по старинной технологии создали «глиняный замок» из голубой глины по периметру дворца и Западной галереи. Кроме того, во время гидроизоляционных работ в подвальных помещениях нашли фрагмент исторической булыжной выстилки, по образцу которой воссоздали напольное покрытие подвала.

В ходе реставрации восстановили два крыльца на южном и восточном фасадах, решетки с вензелями императрицы Елизаветы Петровны, деревянные капители на фасадах дворца, а также монументальную живопись, лепку, изразцовые печи, камины и исторический цвет стен в интерьерах дворца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реставрация дворца на Елигаэном одров продлится еще минимум несколько лет.