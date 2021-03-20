Елагиноостровский дворец будут реставрировать как минимум еще несколько лет

Работы завершены только в ряде помещений.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 20 марта, посетил Елагиноостровский дворец. Он отметил, что на объекте ведется масштабная реставрация, которая длится уже два десятилетия. Политик заверил, что власти будут и дальше выделять средства на восстановление объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 2016 по 2020 год на привидение в порядок дворца потратили более 280 миллионов рублей. Благодаря этому работы завершены в парадных залах: там отреставрировали живопись, искусственный мрамор, позолоту, лепнину, а также бронзовый декор парадных дверей.

«Самое главное, что было сделано – это замена инженерных коммуникаций, пожарной сигнализации»,

— сказал Беглов.

В 2020 году будут продолжаться работы в Музыкальном павильоне, а к 2022 специалисты хотят привести в порядок еще ряд помещений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Елагином острове появился специальный ящик для плохих воспоминаний.