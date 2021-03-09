На Елагином острове появился специальный ящик для плохих воспоминаний

В Петербурге плохие воспоминания можно оставить в специальном ящике.
Арт-объект в виде сердца черного цвета, олицетворяющих плохие события прошлого года, установлен во дворе Конюшенного корпуса на Елагином острове.
Опустить письмо в ящик с плохими воспоминаниями можно до 11 марта.
«14 марта пройдет церемония сожжения главного чучела Масленицы — символа холодной зимы, а вместе с ним всех бед и неудач, которые заключены в черном сердце»,- рассказали в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова.
Отмечается, что в кафе рядом с арт-объектом можно взять ручку и листок для написания послания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 3 марта, на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие памятника медработникам, умершим во время пандемии коронавирусной инфекции.