На набережной Карповки открыли памятник медикам, погибшим в «бою» с COVID-19 — фоторепортаж

Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В среду, 3 марта, на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие памятника медработникам, умершим во время пандемии коронавирусной инфекции.

Символом памяти стала скульптура «Печальный ангел» легендарного городского художника Романа Шустрова, который, к сожалению, не справился с коронавирусом и умер 14 мая 2020 года. На торжественной церемонии присутствовала вдова скульптора Мария Касьяненко, глава администрации Петроградского района Иван Громов и губернатор Александр Беглов.

«Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала», — заявил градоначальник и отметил, что памятник наверняка будет дорог и важен не только для врачей и студентов, но и просто прохожих, знающих и ценящих подвиг медиков. Корреспондент Gazeta.SPb побывал на месте установки скульптуры и запечатлел её в городском пейзаже.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты ЗакСобрания предложили выплатить петербургским учителям компенсации за работу во время пандемии.