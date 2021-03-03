Депутаты Петербурга предложили выплатить компенсации учителям за работу в пандемию

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили выплатить денежные компенсации школьным педагогам, работавшим в период пандемии коронавирусу.

В среду, 3 марта, парламентарии направили соответствующий запрос губернатору Петербурга Александру Беглову. Как заявила один из авторов инициативы, Оксана Дмитриева, учителя нередко рисковали здоровьем, а заразившись, получали больничные выплаты в размере меньше заработной платы. Кроме того, нагрузка на преподавателей в период пандемии увеличилась из-за необходимости совмещать очную и дистанционную работу, а также замещать заболевших коллег.

В случае одобрения законопроекта, выплаты в размере 10-20 тысяч рублей предоставят 37 тысячам учителей Санкт-Петербурга. Несмотря на заявление вице-губернатора Ирины Потехиной, отметившей, что педагогам выделяются премии из школьных денежных фондов, депутаты уверены, что этих средств не хватает для выплат в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшнем заседании парламентарии уже одобрили во втором чтении закон о «балконной амнистии».