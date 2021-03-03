Закон о «балконной амнистии» прошел второе чтение в ЗакСе Петербурга

В среду, 3 марта, парламентарии Северной столицы на еженедельном заседании Законодательного Собрания во втором чтении одобрили законопроект о так называемой «балконной амнистии».

Согласно документу, остекление балконов и лоджий не может подвергнуться демонтажу по постановлению чиновников в том случае, если работы были произведены до 11 января 2020 года. Одним из авторов инициативы является депутат «Единой России» Денис Четырбок, который подчеркнул, что многие балконы в Петербурге были остеклены еще несколько поколений назад, а штрафуют за это сегодняшних жильцов.

Напомним, в январе 2020 года жители города на Неве стали получать штрафы в 5 тысяч рублей за самовольное остекление балконов и лоджий вследствие изменений в законодательстве Северной столицы. Парламентарии оперативно запретили управляющим компаниям штрафовать горожан за изменения в облике балконов, произошедших до принятия новых правил, но организации взамен стали требовать демонтажа самовольного остекления. С этой проблемой и борются сейчас депутаты петербургского ЗакСа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшнем заседании также будут рассмотрены законопроекты о Генплане и Социальном кодексе.