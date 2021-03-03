ЗакСобрание Петербурга рассмотрит 3 марта законопроекты о Генплане и «балконной амнистии»

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга в среду, 3 марта, проведут заседание, в повестку которого вошли несколько законопроектов.

В частности, сегодня в третьем чтении рассмотрят проект закона о дополнительном информировании о градостроительной деятельности на территории Петербурга.

Во втором чтении будет рассматриваться документ о «балконной амнистии», которым предлагается установить, что остекление балкона или лоджии, произведенное до 1 января 2021 года, не является самовольным.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект о Социальном кодексе об исключении случаев неправомерного использования льгот по проезду в общественном транспорте.

Также в повестку ЗакСа вошел законопроект о составе Генерального плана города. В главный градостроительный документ предлагается включить положение о территориальном планировании Петербурга, карты всех функциональных зон и территориальных единиц, а также планируемых для строительства объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ограничения на митинги не снимут: депутаты Петербурга отказались рассматривать законопроект оппозиции.