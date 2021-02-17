Ограничения на митинги не снимут: депутаты Петербурга отказались рассматривать законопроект оппозиции

Петербургские депутаты не стали рассматривать законопроект, который мог бы снять запреты и ограничения на проведение митингов в Северной столице. Его оппозиция предложила после незаконных акций, которые проходили в центре Петербурга.

Внести законопроект в повестку заседания ЗакСа в среду, 17 февраля, предложил руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он рекомендовал снять запрет на проведение публичных акций на Дворцовой и Исаакиевских площадях, а также на Невском проспекте.

«Последние события показали, что такие запреты ведут к жестоким задержаниям», — заметил парламентарий. Его инициативу поддержали только 11 человек, включать законопроект в повестку дня не стали.

Отметим, что в понедельник, 15 февраля, стало известно о том, что совет фракций петербургского ЗакСа отказался принимать решение по слушаниям по закону о митингах. На слушаниях настаивали четыре фракции, «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и Партия роста. После отказа фракции начали обсуждать возможность провести слушания по изменениям на нейтральной территории с приглашением правоохранителей, правозащитников и представителей Смольного.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в начале февраля петербургская оппозиция выступила с требованием дать свободу мирным собраниям. Свои заявления представители фракций сделали на заседании Законодательного Собрания 3 февраля после того, как 23 и 31 января в Петербурге прошли незаконные акции в поддержку Алексея Навального. Отметим, что в ходе второго несанкционированного митинга участники пришли к Мариинскому дворцу, там же прошли и жесткие задержания.

Тогда, в частности, депутат Алексей Ковалев, представляя «Справедливую Россию», отметил, что многих задержанных на незаконных акциях привлекают к административной ответственности за нарушение коронавирусных ограничений. При этом, по его словам, «антиковидные» правила нарушают и сами правоохранители во время задержаний.