Петербургская оппозиция потребовала разрешить мирные митинги после акции 31 января

В Петербурге оппозиционные партии выступили с требованием дать свободу мирным собраниям. В воскресенье, 31 января, в Северной столице, прошла незаконная акция, которая собрала тысячи участников, а завершилась массовыми задержаниями.

Свои заявления представители партий сделали на заседании Законодательного Собрания, 3 февраля. Отметим, что 31 января, Мариинский дворец стал одной из точек сбора участников несанкционированного митинга. Там же прошли и жесткие задержания.

Первой перерыв взяла Ольга Ходунова, от партии КПРФ она призвала отменить запрет на проведение митингов и демонстраций.

Слово взяла и партия «Яблоко». «Жесткие задержания мирных граждан, избиение женщин, применение электрошокеров», — так руководитель фракции в ЗакСе Борис Вишневский описал то, что происходило в центре Петербурга 31 января.

Он также сообщил, что в отделения полиции не пускают адвокатов

От «Партии Роста» выступила Оксана Дмитриева, которая отметила, что акции протеста происходят из-за накопленного недовольства горожан. Она призвала депутатов выделить проблемы, на которые они могут повлиять, чтобы снизить уровень недовольства. Дмитриева также указала на то, что главной ошибкой в социальной сфере за последние годы, по ее мнению, стала пенсионная реформа.

Депутат Алексей Ковалев, представляя «Справедливую Россию», отметил, что многих задержанных на незаконных акциях привлекают к административной ответственности за нарушение коронавирусных ограничений. Между тем, по его словам, эти требования нарушают и сами правоохранители.

«В автозаках сидят, как селедки в бочке. Мы требуем, чтобы были отменены неадекватные меры против митингов и акций. Дайте возможность выходить на мирные акции протеста», — заметил Ковалев. Он также обратил внимание на то, что правоохранители начали заклеивать свои номерные знаки, что, по его мнению, недопустимо.

Спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров при этом заявил, что прошедшие акции были незаконными, а правоохранителей, которые разогнали участников митинга, будут награждать.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как Петербург отреагировал на приговор оппозиционеру Алексею Навальному.