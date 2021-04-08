Ко Дню космонавтики на Дворцовом мосту будут транслировать портрет Юрия Гагарина

Ко Дню космонавтики на Дворцовом мосту будут транслировать портрет Юрия Гагарина
Акция начнется 12 апреля в 01:00 у Дворцового моста. Фото: http://gagarin.ortox.ru/glavnaja

В Петербурге на Дворцовом мосту создадут лазерную проекцию портрета Юрия Гагарина, с его знаменитой фразой «Поехали!». Об этом сообщает Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

На пролете Дворцового моста в ночь с 11 на 12 апреля покажут лазерную проекцию портрета Юрия Гагарина. Это акция сделана к 60-летию первого полета человека в космос.

В Северной столице ночью, с 11 на 12 апреля Дворцовый мост разведут под музыку из фильма «Укрощение огня», который сняли по мотивам биографии конструктора ракет Сергея Королева.

Плюс ко всему, этой же ночью на пролете Дворцового моста посредством лазерной проекции расскажут о полете Юрия Гагарина.

Кроме того, отмечается, что это мероприятие станет частью символического городского проекта «Поющие мосты».

Подчеркивается, что в этом году событие совпало по датам и с Днем космонавтики, и с началом водной навигации по рекам и каналам Петербурга.

Сообщается, что акция начнется 12 апреля в 01:00 у Дворцового моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после реставрации Елагин дворец открывается для посещения.

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