После реставрации Елагин дворец открывается для посещения

После реставрации Елагин дворец открывается для посещения. Фото: сайт ЦПКиО им. Кирова

После реставрации Елагин дворец открывается для посещения. Фото: сайт ЦПКиО им. Кирова

13 апреля Елагин дворец вновь открывает двери после комплексного восстановления. В честь открытия первые 10 посетителей, купивших входной билет, получат на память подарок от стеклодувной мастерской.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что здание Елагина дворца с 2000-х было на реставрации. Работа закончилась в 2021 году. И это настоящий подарок для горожан в преддверии 200-летия дворца, которое состоится в 2022 году.

За последние 5 лет из бюджета на реставрацию дворца было выделено около 300 млн рублей. Во дворце состоялся капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения. Также прошла аккуратная реставрации ткани стен и лепнины. К юбилею дворца отреставрируют ряд помещений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе завершилась реставрация Екатерининского корпуса дворца Монплезир.