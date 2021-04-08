Работы на станции метро «Зенит» закончат к началу Чемпионата Европы по футболу

Работы на станции метро &#171;Зенит&#187; закончат к началу Чемпионата Европы по футболу
Станция метро "Зенит". Фото: сайт Администрации Петербурга

Гарантийные работы на станции метро «Зенит» Петербургского метрополитена, расположенной на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Приморская» и «Беговая», планируют закончить до конца мая этого года. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

Отмечается, что основные работы хотят закончить к началу проведения Чемпионата Европы по футболу.

Также известно, что 8 апреля в вестибюле станции метрополитена «Зенит» провели выездное совещание под руководством председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Левакина.

Совещание в вестибюле станция метро «Зенит». Фото: сайт Администрации Петербурга.

На встрече обсудили сроки следование графику строительства станции, а также соблюдение финансовой дисциплины.

Чтобы ускорить работу строителей планируют проводить такие совещания каждую неделю.

Заметим, что на объекте осталось устранить некоторые замечания и новая станция метро «Зенит» начнет принимать петербуржцев и гостей Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге во второй раз перенесли заседание Арбитражного суда по банкротному иску в ОАО «Метрострой» — бывшей компании-монополисту на рынке строительства метро в Северной столице.

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