«Криминальное чтиво» или история строительства метро в Петербурге: заседание по банкротству «Метростроя» отложили на июнь

Возможно, после всех пертурбаций строительство метро в Петербурге, наконец, действительно ускорится. Фото: «Метрострой»

Возможно, после всех пертурбаций строительство метро в Петербурге, наконец, действительно ускорится. Фото: «Метрострой»

В Петербурге во второй раз перенесли заседание Арбитражного суда по банкротному иску в ОАО «Метрострой» — бывшей компании-монополисту на рынке строительства метро в Северной столице.

Заседание предварительно намечено на 15 июня. Первоначально решить дальнейшую судьбу «Метростроя», — рассмотреть отчет временного управляющего и принять решение по возможному конкурсному производству, — планировалось 19 января, но позже обсуждение перенесли на 6 апреля. Таким образом, суммарно заседание перенесли на полгода.

Напомним, что на данный момент «Метрострой» находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве, решается очередность взывания платежей кредиторами. В рамках этой процедуры у организации изъяли технику, не занятую на работах. Параллельно пытается получить 5 млрд рублей компенсации от экс-владельцев компании, Николая и Вадима Александровых, временный управляющий Григорий Авдеев. Всего компания должна около 19 млрд рублей, из которых признаны судом 6 млрд.

«Метрострой» по итогам 2020 года находится в плачевном состоянии: пандемия негативно сказалась на финансировании, как и внутренние сложности на эффективности компании — открытие новых станций в очередной раз пришлось перенести на несколько лет.

Напомним, что с августа 2020 года у «Метростроя» не было генерального директора и совета директоров. Экс-главу компании, Николая Александрова, задержали в декабре 2019-го по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Предприниматель сначала находился в СИЗО, затем под домашним арестом, а в декабре 2020-го был освобожден под подписку о невыезде.

Временно главой организации стал бывший чиновник Сергей Харлашкин — стало понятно, что Смольный намерен заполучить контроль над «Метростроем». Компания-монополист не обеспечивала нужных темпов и масштабов развития метро в Петербурге, о чем не раз говорили эксперты. 27 января врио гендиректора избрали Ивана Каргина, а Харлашкин вошел в состав совета директоров.

В 2020 году ситуация, однако, приняла неожиданный оборот: банк ВТБ создал «дочку» для строительства метро, «АО Метрострой Северной столицы». Власти Петербурга получают контрольный пакет акций в компании, что, как предполагается, позволит контролировать развитие и качество подземного транспорта в городе на Неве.