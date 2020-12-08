Экс-гендиректора «Метростроя» Александрова отпустили под подписку о невыезде

Бывший генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров год провел в СИЗО и под домашним арестом. Фото: ОАО "Метрострой"

Бывший генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров год провел в СИЗО и под домашним арестом. Фото: ОАО "Метрострой"

Во вторник, 8 декабря 2020 года истек срок содержания под домашним арестом бывшего генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова.

Как информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы, продлевать срок ареста не стали, поскольку сторона обвинения не подавала соответствующего ходатайства. Мера пресечения Александрова теперь изменена на подписку о невыезде. Отметим, что немногим ранее члены семьи экс-главы «Метростроя» передали часть акций компаний «Стройтрансгазу».

Николая Александрова задержали 10 декабря прошлого года по обвинению в крупной растрате. Его сочли причастным к мошенническим операциям при закупке щебня, кабеля и строительстве бизнес-центра на Левашовском проспекте. Сначала предприниматель находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отец бывшего главы «Метростроя», Вадим Александров стал первым советником генерального директора АО «Стройтрансгаз» и будет курировать строительство петербургского метро.