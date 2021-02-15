Шел к контролю, да не дошел: Смольный пытался получить власть над «Метростроем», но не вышло

Смольный так и не смог добиться обозначенной в 2019-м году цели взять под контроль «Метрострой». Несмотря на то, что для строительства метро была учреждена новая компания, 65% которой будут принадлежать городу, полностью контролировать ее управление администрация вряд ли сможет.

АО «Метрострой Северной столицы» было учреждено группой ВТБ в октябре прошлого года. Тогда же сообщалось о том, что город будет владеть 65% в новой компании. Казалось бы, Смольный, наконец, смог добиться своего и взять строительство метро под контроль.

Однако, судя по новым данным, этого ожидать все-таки не стоит. В распоряжении «Коммерсанта» оказался устав компании, согласно которой 35% акций ВТБ гарантируют избрание трех из девяти членов совета директоров нового АО. При этом кворум для проведения совета директоров составляет не менее семи из девяти человек. Можно сделать логичный вывод: ни одно решение по компании не может быть принято без голосования членов совета, которые будут выбраны ВТБ.

Отметим, что о намерении Смольного получить контроль над «Метростроем» заговорили еще в 2019-м году. До последнего времени монополистом на рынке в Петербурге была компания ОАО «Метрострой». Вместе с администрацией города ее контролировала семья Александровых. После того, как ввод станций фиолетовой ветки метро был отложен несколько раз, губернатор города Александр Беглов заявил, что контрольный пакет акций должен находиться у города.

В декабре 2019-го года был задержан гендиректор Николай Александров, которого обвинили в мошенничестве. Вскоре в компанию из комитета по развитию транспортной инфраструктуры перешел председатель Сергей Харлашкин. Экс-чиновник не скрывал, что в будущем Смольный намерен взять компанию под контроль.

Добиться этого, судя по всему, у городской администрации так и не получится. Впрочем, как второй акционер Смольный также сможет блокировать решения другого владельца.