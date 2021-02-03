Власти Петербурга получили долю в «Метрострое Северной столицы»

Власти Петербурга получили долю в &#171;Метрострое Северной столицы&#187;
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В среду, 3 февраля, в Северной столицы опубликовали проект постановления, в котором представлен расширенный список организаций с участием городских властей.

Согласно документу, Петербург должен получить 65% уставного капитала предприятия «Метрострой Северной столицы». Представлять интересы Смольного в организации будет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), передает АБН.

Напомним, что компания «Метрострой Северной столицы» займется строительством метрополитена и Широтной магистрали скоростного движения. Подготовка первого этапа проекта уже обошлась России в 1 млрд рублей. Компания была зарегистрирована после достижения договоренности между губернатором Александром Бегловым и главой банка ВТБ Андреем Костиным. Они, в свою очередь, получили согласие президента Путина на присвоение новой компании статуса «единственного поставщика».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы требуют от Смольного официального подтверждения сохранности Жемчужного пляжа.

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