Жители Петербурга просят Смольный официально утвердить проект сохранения Жемчужного пляжа

Депутаты муниципального округа Южно-Приморский направили в администрацию Северной столицы обращение, в котором просят предоставить официальную информацию о проекте, сохраняющем Жемчужный пляж.

Соответствующее письмо муниципалы подготовили в понедельник, 1 февраля. В Смольном просьбу депутатов пока не прокомментировали, передает Peterburg2.

Напомним, что в конце ноября прошлого года защитникам Жемчужного пляжа направили письмо, в котором сообщалось об альтернативном проекте планировки территории, в котором учитывается сохранение рекреационной зоны. Официальные документы по данному вопросу при этом не публиковались, в связи с чем неравнодушные жители Петербурга запросили у властей ответа.

Еще в 2019 году в Красносельском районе проложили улицу Адмирала Черокова, завершающуюся у Финского залива. Перпендикулярно ей намеревались построить Балтийский бульвар, который занял бы береговую полосу и весь Жемчужный пляж.

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