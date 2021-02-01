Активисты «Синей птицы» закрасили рекламу наркотиков на улицах Петербурга

Проект находится под патронатом губернатора Александра Беглова и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Проект находится под патронатом губернатора Александра Беглова и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В Северной столице вновь состоялась традиционная акция «Синяя птица», в рамках которой молодёжь закрашивает рекламу наркотиков на тротуарах и фасадах зданий.

В этот раз «Синяя птица» проходила на территории Фрунзенского, Калиниского и Московского районов города. Участниками мероприятия стали более 50 человек, которые закрасили 20 надписей, рекламирующих запрещённые вещества. Поверх «объявлений» волонтеры рисуют символ волонтерского движения «Контакт» — синюю птицу.

«Нужно защитить наших детей, очистить город от рекламы этого зла», — поддержал деятельность молодежи губернатор Александр Беглов. Напомним, что первая подобная акция состоялась в апреле 2019 года. С этого момента на улицах Петербурга закрасили более 700 запрещенных надписей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры организации «Кошкиспас» отчитались о количестве спасенных в 2020 году животных.