Волонтеры «Кошкиспас» рассказали, сколько животных спасли в Петербурге за 2020 год

Галка - одна из подопечных "Кошкиспаса", которая запуталась в нитках на дереве. Фото: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Галка - одна из подопечных "Кошкиспаса", которая запуталась в нитках на дереве. Фото: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

В пятницу, 15 января, в сообществе службы спасения животных «Кошкиспас» в социальной сети «Вконтакте» опубликовали статистику по оказанию помощи животным за 2020 год.

Согласно данным, представленным волонтерами, в течение года было обработано почти 3,5 тысяч заявок, из которых профильными были 1 156. Чаще всего выручали кошек — таких заявок в 2020-м было 944. На втором месте — птицы (165 заявок). Кроме того, на счету активистов в 2020 году числится 43 спасенных собаки, а также два детеныша нерпы, питон и енот.

В 356 случаях животным помогли сотрудники «Кошкиспаса», в 76 случаях животным удалось спастись, благодаря сотрудникам экстренных служб, в 363 случаях спасли попавших в беду зверей прохожие, а в 227 случаях они справились самостоятельно. Чаще всего сложные ситуации встречались на деревьях (60%), элементах зданий (19%), в вентиляции (5,5%) и в водоёмах (20%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое петербургских полицейских спасли трехлетнюю девочку из пожара на Будапештской улице.