В Петербурге наградили полицейских, которые спасли 3-летнюю девочку из пожара на Будапештской

В Петербурге наградили полицейских, которые спасли 3-летнюю девочку из пожара на Будапештской
Александр Кузякин и Алексей Малкин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Двое сотрудников управления МВД РФ по Фрунзенскому району Петребурга, — заместитель начальника районного УМВД Александр Кузякина и врио замглавы 5-го одела полиции Алексей Малкин, — получили денежную премию за спасение ребенка и выдвинуты на высокую ведомственную награду.

За героический поступок полицейских поблагодарил лично генерал-лейтенант полиции, начальник МВД Петербурга Роман Плугин. Стражей порядка также поощрили денежной премией в размере 40 тысяч рублей. В МВД России также направлено ходатайство о приставлении Кузякина и Малкина к награде — медали «За смелость во имя спасения».

Напомним, что полицейские во время сильного пожара в квартире на Будапештской улице спасли трехлетнюю девочку. Они растянули под окном плед, сброшенный родственниками ребенка, и поймали малышку, которая уже теряла сознание от угарного газа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жизни девочки уже ничего не угрожает.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти награждение новости СПб спасение ребенка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Органный фестиваль, встреча с актрисой Зоей Буряк и выставка костюмов: куда ...
Приставы Петербурга оштрафовали предпринимателя на 100 тысяч рублей за ...
Главные события уходящей недели в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лисами, гуляющими по городу
Эксперты рассказали, на что тратились петербуржцы в новогодние каникулы
Депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом
В Петербурге наградили полицейских, которые спасли 3-летнюю девочку из ...
В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток