В Петербурге наградили полицейских, которые спасли 3-летнюю девочку из пожара на Будапештской

Александр Кузякин и Алексей Малкин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Александр Кузякин и Алексей Малкин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Двое сотрудников управления МВД РФ по Фрунзенскому району Петребурга, — заместитель начальника районного УМВД Александр Кузякина и врио замглавы 5-го одела полиции Алексей Малкин, — получили денежную премию за спасение ребенка и выдвинуты на высокую ведомственную награду.

За героический поступок полицейских поблагодарил лично генерал-лейтенант полиции, начальник МВД Петербурга Роман Плугин. Стражей порядка также поощрили денежной премией в размере 40 тысяч рублей. В МВД России также направлено ходатайство о приставлении Кузякина и Малкина к награде — медали «За смелость во имя спасения».

Напомним, что полицейские во время сильного пожара в квартире на Будапештской улице спасли трехлетнюю девочку. Они растянули под окном плед, сброшенный родственниками ребенка, и поймали малышку, которая уже теряла сознание от угарного газа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жизни девочки уже ничего не угрожает.