Маленькую девочку выбросили из окна горящей квартиры на Будапештской

Вечером 9 января во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Полицейские первыми прибыли на место ЧП и спасли трехлетнюю девочку.

Об этом сообщили в городском главке МВД. Жители Будапештской улицы сообщили в экстренные службы о пожаре в 18:30. До прибытия пожарных на место подоспели сотрудники полиции. Они обнаружили сильное задымление в подъезде многоквартирного дома.

Вскоре стало известно, что в одной из квартир маленькая девочка надышалась угарным газом. Для спасения ребенка двое полицейских растянули под окнами плед, сброшенный жильцами. Родственники девочки выбросили ее из окна, а правоохранители умело поймали малышку.

Девочка в порядке, ее жизни ничего не угрожает. Вскоре к дому подтянулись пожарные, которые эвакуировали других жильцов. В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец и трехлетняя дочь пострадали при хлопке газового баллона в Ленобласти.