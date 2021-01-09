Отец и трехлетняя дочь пострадали при хлопке газового баллона в Ленобласти

В Ленинградской области произошел хлопок газового баллона, при котором пострадали два человека, в том числе малолетний ребенок. В обстоятельствах ЧП разбираются следователи.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Ленобласти, все произошло в субботу, 9 января, Гатчинском районе. Предварительно, хлопок бытового газа случился в одном из домов в деревне Грязно. Ожоги получили 41-летний мужчина и его трехлетняя дочь. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа, которой руководит заместитель руководителя следственного отдела по Гатчине.

В скором времени правоохранители дадут правовую оценку ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крупный пожар на Косой линии ликвидировали 27 спасателей.