Крупный пожар на Косой линии ликвидировали 27 спасателей

Крупный пожар на Косой линии ликвидировали 27 спасателей
Место пожара. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Васильевском острове спасатели ликвидировали серьезный пожар. В здании проводили перелив дизельного топлива.

Возгорание случилось сегодня, 9 января, в доме №24/25 на Косой линии. Огонь вспыхнул в заброшенном здании размерами 30 на 120. Там произошел разлив топлива с последующим возгоранием на площади 80 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в 13:07 пожар локализовали. К 15:04 возгорание полностью ликвидировали.

Информация о возможных пострадавших устанавливается. На месте работали шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС назвали причины пожара в здании на Косой линии.

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