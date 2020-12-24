Эксперт о «Метрострое»: обидно за Петербург

Прошедшие в 2020 году в сфере хозяйства Петербурга события президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Ходачек делит по принципу зебры: на темные и светлые этапы.

К положительным моментам Ходачек относит вовремя утвержденный бюджет. А также устойчивую работу промышленности, особенно судостроительного сектора: сдан в эксплуатацию атомный ледокол «Арктика», спущен на воду неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» и т.д.

Зашла речь и о налогах.

«Несмотря на непростую ситуацию, по состоянию на ноябрь — это последние цифры, мы получили по налогу на доходы физических лиц плюс 4,5 процента. А налог на прибыль снизился на 10 процентов», — рассказал Александр Ходачек.

Еще один «светлый этап» касается ввода жилья, которого, по словам эксперта, Петербург получит свыше 3 млн кв. метров. Кроме того, рассказал Ходачек, частично решены проблемы обманутых дольщиков.

Говоря о «черных полосах», президент Высшей школы экономики отметил, что воспользоваться предложенными в период пандемии коронавируса мерами поддержки смогли лишь 25% малых и средних предприятий. «Не всегда в этом была вина городского правительства, потому что не все работали по основным кодам ОКВЭДа — это тоже привело к тому, что сразу меры поддержки не были получены», — пояснил он.

Также в число отрицательных, по мнению Ходачека, моментов попала так и не состоявшаяся система введения единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. О решении совместной с Петербургом «мусорной проблемы» Gazeta.SPb ранее рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Отличился» и Метрострой. «Когда я сравниваю с Москвой, где в этом году введены 9 станций, конечно, становится обидно за Петербург», — заключил Ходачек.

Среди проблем, связанных с работой «Метростроя», о которых Gazeta.SPb рассказывала ранее, долги по заработной плате сотрудникам и, как следствие, забастовки, банкротное разбирательство с налоговой, арест экс-гендиректора Николая Александрова, протечки на станциях «Беговая» и «Спортивная». Также напомним, что должность замдиректора «Метростроя» в этом году получил экс-председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. А в середине декабря стало известно о передаче 65% компании Петербургу — соглашение подписали правительство города и Группа ВТБ.