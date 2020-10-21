Смольный: в Петербурге завершено строительство атомного ледокола «Арктика»

Петербургские верфи строят суда для северного морского пути. На данный момент завершено строительство одного ледокола, плакируется создание еще четырех – «Сибирь», «Урал», «Чукотка», «Якутия». Об этом сообщили в Смольном.

«У нас разрабатывают и строят ледоколы нового поколения, которые могут обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Проектируются и создаются аварийно-спасательные и вспомогательные суда. Все это позволяет нашему городу успешно решать задачу по развитию Северного морского пути», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме этого, Александр Беглов добавил, что в Петербурге ведется обучение судовых команд в Центре морских арктических компетенций. На базе этого центра ведется подготовка, повышение квалификации, переподготовка и поддержание компетенций членов судовых команд атомного ледокольного флота России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге дефицит бюджета уменьшится на 11 млрд рублей.