Смольный: в Петербурге завершено строительство атомного ледокола «Арктика»

Смольный: в Петербурге завершено строительство атомного ледокола «Арктика»
Ледокол «Арктика» Фото: К.Рягузова, пресс-служба Балтийского завода

Петербургские верфи строят суда для северного морского пути. На данный момент завершено строительство одного ледокола, плакируется создание еще четырех – «Сибирь», «Урал», «Чукотка», «Якутия». Об этом сообщили в Смольном.

«У нас разрабатывают и строят ледоколы нового поколения, которые могут обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Проектируются и создаются аварийно-спасательные и вспомогательные суда. Все это позволяет нашему городу успешно решать задачу по развитию Северного морского пути», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме этого, Александр Беглов добавил, что в Петербурге ведется обучение судовых команд в Центре морских арктических компетенций. На базе этого центра ведется подготовка, повышение квалификации, переподготовка и поддержание компетенций членов судовых команд атомного ледокольного флота России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге дефицит бюджета уменьшится на 11 млрд рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов ледокол "Арктика" новости спб северный морской путь смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный: в Петербурге завершено строительство атомного ледокола «Арктика»
Гоша Куценко госпитализирован с COVID-19
В России начали разработку единой вакцины от гриппа и коронавируса
Инфекционист назвал примерные сроки восстановления после COVID-19
Комитет по транспорту вернул маршруты к ТК «Мега Парнас»
На Косыгина машина жениха и невесты влетела в остановку с людьми, есть ...
Развязку КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют
Возле шести станций метро в Московском районе установили велопарковки