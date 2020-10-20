Дефицит бюджета Петербурга уменьшится на 11 млрд рублей

Власти отмечают, что общий объем доходов вырос – в том числе благодаря федеральной финансовой помощи.

Общий доход бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году увеличивается на более чем 36 миллиардов рублей. Это позволяет уменьшить дефицит на 11 миллиардов рублей. Отмечается, что этого удалось добиться в том числе благодаря федеральной финансовой помощи.

«Это средства, которые начали поступать к нам с июня и не были учтены при весенней корректировке бюджета»,

— заявил губернатор Александр Беглов.

Корректировки пришлось внести из-за непредвиденного обстоятельства в виде пандемии коронавируса. Эпидемиологическая обстановка повлияла на экономическую ситуацию не только в городе, но и стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что потери бюджета Петербурга от пандемии COVID-19 оказались меньше, чем предполагали в Смольном. Основные потери городской казны пришлись на апрель и май — в общей сложности, 27 млрд рублей.