Потери бюджета Петербурга от пандемии COVID-19 оказались меньше, чем предполагали в Смольном

Частично потери были компенсированы за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, которые за 9 месяцев составили 32,2 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Частично потери были компенсированы за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, которые за 9 месяцев составили 32,2 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Правительство Северной столицы отчиталось об исполнении бюджета за прошедшеие девять месяцев текущего года.

По словам председателя комитета финансов Алексея Корабельникова, доходы города с января по сентябрь составили 455,7 млрд рублей (77,2% от уточненного плана), а расходы — 460,6 млрд рублей (65,5% от плана). Беглов напомнил, что предварительно потери Петербурга от пандемии коронавируса оценивали в 100 млрд рублей, а фактически все оказалось «не столь драматичным, хоть и проблематичным».

Корабельников, однако, подчеркнул, что первоначальный проект бюджета предполагал, что доходы будут на 50 млрд выше. Основные потери городской казны пришлись на апрель и май — в общей сложности, 27 млрд рублей. В июле ситуация стала стабилизироваться, а в третьем квартале даже зафиксировали рост доходов на 2 млрд рублей, перепет телеканал 78.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Контрольно-счетная палата Петербурга подвела итоги проверки муниципального округа Автово.