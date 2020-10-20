КСП Петербурга подвела итоги проверки МО Автово

Отчет о результатах проверки формирования и исполнения бюджета МО Автово направлен Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову, Губернатору города Александру Беглову, прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко, руководителю УФНС РФ по СПб Александру Гнедых. Фото: pixabay.com

Отчет о результатах проверки формирования и исполнения бюджета МО Автово направлен Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову, Губернатору города Александру Беглову, прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко, руководителю УФНС РФ по СПб Александру Гнедых. Фото: pixabay.com

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга подвела итоги проверки формирования и исполнения бюджета МО Автово за 2018-2020 годы.

Аудиторы поверили финансово-хозяйственную деятельность муниципального совета, местной администрации, а также подведомственных учреждений — Автовского Центра благоустройства и социального развития, редакции газеты «Автовские ведомости» и физкультурно-спортивного клуба «Автово».

Напомним, расходы МО Автово в 2018 году составили 85,9 миллионов рублей, в 2019 году — 88 миллионов рублей, на 2020 год объем расходной части бюджета запланирован в размере более 93 миллионов рублей. Однако по итогам инспекции КСП было выявлено свыше 200 нарушений на сумму более 23 миллионов рублей. Нецелевое расходование бюджетных средств замечено за муниципальным Центром благоустройства, местной администрацией, спортивным клубом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по итогам расследования КСП, было установлено, что директор Исаакия получал одновременно две зарплаты.