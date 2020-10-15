КСП: Директор Исаакия необоснованно получал зарплату на двух должностях

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга провела расследование, которое показало, что директор Исаакиевского собора занимал в музее сразу две должности и получал необоснованно вторую зарплату. Об этом сообщает Neva.Today.

По данным проверки, в 2017 году директор Исаакиевского собора Юрий Мудров сократил количество сотрудников в музее. При этом, в расписании сотрудников появилась новая должность – специалист по экспозиционно-выставочной работе, которую за 3 года существования так и не занял ни один сотрудник.

В итоге, Юрий Мудров начислял себе зарплату за созданную им же должность. Происходило это так: директор музея отправлялся в командировки, и в это время ему начислялись деньги, как специалисту по экспозиционно-выставочной работе.

Всего Юрий Мудров смог заработать таким образом 360 тыс. рублей.

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