КСП: Директор Исаакия необоснованно получал зарплату на двух должностях

КСП: Директор Исаакия необоснованно получал зарплату на двух должностях
Исаакиевский собор. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга провела расследование, которое показало, что директор Исаакиевского собора занимал в музее сразу две должности и получал необоснованно вторую зарплату. Об этом сообщает Neva.Today.

По данным проверки, в 2017 году директор Исаакиевского собора Юрий Мудров сократил количество сотрудников в музее. При этом, в расписании сотрудников появилась новая должность – специалист по экспозиционно-выставочной работе, которую за 3 года существования так и не занял ни один сотрудник.

В итоге, Юрий Мудров начислял себе зарплату за созданную им же должность. Происходило это так: директор музея отправлялся в командировки, и в это время ему начислялись деньги, как специалисту по экспозиционно-выставочной работе.

Всего Юрий Мудров смог заработать таким образом 360 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей при «обмене денег».

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