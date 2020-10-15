Пенсионерка на Савушкина лишилась 1,5 млн при «обмене денег»

В Приморском районе Петербурга местная жительница стала жертвой двух злоумышленниц. Под предлогом «обмена денег» у пенсионерки похитили все сбережения.

Инцидент произошел в среду, 14 октября. В отдел полиции обратилась 90-летняя петербурженка, проживающая в доме №13 по улице Савушкина. Она рассказала, что к ней зашли две неизвестные и предложили обменять старые купюры на новые. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 1,5 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница также указала приметы злоумышленниц: одной на вид 45 лет, плотного телосложения, была одета в темную куртку, белую шапку, светлые штаны, медицинскую маску. Вторая — на вид 25 лет, была одета в серое пальто, темные штаны.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры пенсионера на Белградской 500 рублей и украшения.