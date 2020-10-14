Домушник вынес из квартиры пенсионера на Белградской 500 рублей и украшения

Во Фрунзенском районе Петербурга домушник обокрал местного жителя. Он вынес из квартиры пенсионера деньги и ювелирные украшения.

В отдел полиции обратился 69-летний мужчина, проживающий в доме №16 по Белградской улице. Он рассказал, что в период с 29 сентября до 12:15 13 октября неизвестный, путем отжима пластикового стеклопакета, проник в помещение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионер обнаружил пропажу 500 рублей, золотого кольца, золотых сережек и кулона. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном задержали домушника-рецидивиста, похитившего мобильник и телевизор.