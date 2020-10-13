В Песочном задержали домушника-рецидивиста, похитившего мобильник и телевизор

В Песочном задержали домушника-рецидивиста, похитившего мобильник и телевизор
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Курортном районе Петербурга задержали домушника, который вынес технику из частного дома.

Преступный инцидент произошел 22 сентября в доме по улице Скородумовской поселка Песочное. Неизвестный, путем отжима стеклопакета окна, проник в постройку, откуда похитил мобильный телефон и телевизор, после чего скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 12 октября стражи порядка задержали подозреваемого. Ранее судимого 35-летнего мужчину в этом же поселке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали карманницу, похитившую гаджет за 93 тыс. рублей.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

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