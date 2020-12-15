Аресты, долги и банкротства: чем успел отметиться за год «Метрострой»

Смольный, похоже, все-таки смог добиться контроля над «Метростроем» — 65% компании переходят в собственность города. О такой попытке городских властей заговорили еще после ареста экс-гендиректора Николая Александрова. Арест руководителя оказался не единственным испытанием для компании за последний год. На этом фоне обсуждали банкротство «Метростроя», скандалы из-за протечек на станциях и долгов по зарплате сотрудникам.

О передаче 65% «Метростроя» Петербургу стало известно в понедельник, 14 декабря. Соглашение в Смольном подписало правительство города и Группа ВТБ. О союзе губернатор Петербурга Александр Беглова докладывал президенту Владимиру Путину еще в начале ноября. Тогда же глава государства согласился на то, что новая компания «Метрострой Северной столицы» получит статус единственного поставщика.

О намерении Смольного получить контроль над «Метростроем» заговорили еще в конце прошлого года после ареста уже бывшего гендиректора Николая Александрова. Его считают причастным к мошенническим операциям при закупке щебня, кабеля и строительстве бизнес-центра на Левашовском проспекте. В декабре из-под домашнего ареста его выпустили под подписку о невыезде. Незадолго до этого события члены семьи экс-главы «Метростроя» передали часть акций компаний «Стройтрансгазу».

Догадки о желаниях городского правительства подтвердились после того, как в компанию из комитета по развитию транспортной инфраструктуры перешел председатель Сергей Харлашкин. Да и сам экс-чиновник не скрывал, что в будущем компания будет находиться под контролем города.

Кроме того, в свои руки контроль за финансовой деятельностью «Метростроя» взял экс-чиновник Смольного Владимир Рублевский. Он получил должность заместителя генерального директора.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже заявлял, что за счет создания нового предприятия Петербург решит проблемы метростроителей.

Таких только за последний год, а история скандалов «Метростроя» имеет более продолжительную историю, у компании нашлось немало. За это время успели открыть процедуру наблюдения, возобновлялось банкротное разбирательство с налоговой. Желание подать заявление о банкротстве компании выражал и «Сбербанк». Компании сокращали финансирование и блокировали счета.

Неоднократно всплывала история с долгами по заработной плате сотрудникам. Еще в конце августа рабочие, которые участвовали в строительстве новой Красносельско-Калининской линии, устроили забастовку. А в феврале «Метрострой» продавал недвижимость, чтобы погасить долги.

До сих пор также тянется история с протечками на «Беговой» и «Спортивной».