Петербургу безвозмездно передали 65% «Метростроя Северной Столицы»

Петербургу безвозмездно передали 65% &#171;Метростроя Северной Столицы&#187;
Договорённость о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. Основным видом деятельности АО «Метрострой Северной Столицы» является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В понедельник, 14 декабря, Группа ВТБ и Санкт-Петербург подписали соглашение о безвозмездной передаче 65% акций АО «Метрострой Северной Столицы» в собственность города.

Подписание происходило в Смольном в присутствии губернатора Александра Беглова и президента-председателя Правления Банка ВТБ Андрея Костина, информирует пресс-служба городской администрации. Беглов отметил, что создание «Метростроя Северной Столицы» озаглавило начало нового этапа строительства метрополитена в Петербурга.

Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что, вне всяких сомнений, реализовать проект по расширению метро удастся, благодаря взаимодействию властей и команды группы ВТБ, которая участвовала в развитии аэропорта Пулково, Западного скоростного диаметра и других, не менее масштабных проектах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская подземка перешла на зимний график работы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
втб метрострой северной столицы новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Строительную компанию Петербурга оштрафовали на 250 тысяч рублей за ...
СК возбудило дело после смерти троих человек в пожаре на улице Подводника ...
Соляная жижа и лед: петербуржцы остались не в восторге от уборки в выходные
Петербургу безвозмездно передали 65% «Метростроя Северной Столицы»
В Выборге возбуждено дело за убийство по неосторожности мужчины на охоте
ГАТИ информирует о новых ограничениях на дорогах Петербурга с 15 и 16 декабря
Из дома №31 на Подводника Кузьмина эвакуировали 50 человек из-за запаха газа
Ленобласть установила рекорд по числу заболевших COVID за сутки