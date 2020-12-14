Петербургу безвозмездно передали 65% «Метростроя Северной Столицы»

Договорённость о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. Основным видом деятельности АО «Метрострой Северной Столицы» является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Договорённость о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. Основным видом деятельности АО «Метрострой Северной Столицы» является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В понедельник, 14 декабря, Группа ВТБ и Санкт-Петербург подписали соглашение о безвозмездной передаче 65% акций АО «Метрострой Северной Столицы» в собственность города.

Подписание происходило в Смольном в присутствии губернатора Александра Беглова и президента-председателя Правления Банка ВТБ Андрея Костина, информирует пресс-служба городской администрации. Беглов отметил, что создание «Метростроя Северной Столицы» озаглавило начало нового этапа строительства метрополитена в Петербурга.

Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что, вне всяких сомнений, реализовать проект по расширению метро удастся, благодаря взаимодействию властей и команды группы ВТБ, которая участвовала в развитии аэропорта Пулково, Западного скоростного диаметра и других, не менее масштабных проектах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская подземка перешла на зимний график работы.