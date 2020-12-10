Петербургский метрополитен перешел на зимний режим работы

Петербургский метрополитен перешел на зимний режим работы
Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургский метрополитен перешел на зимний график. Шесть конечных станций стали работать дольше обычного.

Об этом стало известно сегодня, 10 декабря. Общее число поездов, курсирующих в непиковые часы, уменьшилось только на 10 составов. Интервал движения поездов в периоды повышенной загруженности составляет в среднем 2,5 минуты, а в остальное время – 3,5 минуты.

Как сообщил Комитет по транспорту города, на линии выходят 185 составов. При этом количество поездов рассчитано на 90% от показателей прошлого года, сейчас метро загружено на 60%.

По предписанию Роспотребнадзора в городской подземке усилены меры дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в петербургском метро утилизируют использованные маски. Работники заверили, что соблюдают все требования Роспотребнадзора.

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