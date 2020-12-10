Петербургский метрополитен перешел на зимний режим работы

Петербургский метрополитен перешел на зимний график. Шесть конечных станций стали работать дольше обычного.

Об этом стало известно сегодня, 10 декабря. Общее число поездов, курсирующих в непиковые часы, уменьшилось только на 10 составов. Интервал движения поездов в периоды повышенной загруженности составляет в среднем 2,5 минуты, а в остальное время – 3,5 минуты.

Как сообщил Комитет по транспорту города, на линии выходят 185 составов. При этом количество поездов рассчитано на 90% от показателей прошлого года, сейчас метро загружено на 60%.

По предписанию Роспотребнадзора в городской подземке усилены меры дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в петербургском метро утилизируют использованные маски. Работники заверили, что соблюдают все требования Роспотребнадзора.