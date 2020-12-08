Gazeta.SPb выяснила, как в петербургском метро утилизируют использованные маски

Читатели Gazeta.SPb заметили на станциях метро контейнеры для использованных масок и перчаток и интересуются, как утилизируется этот мусор. В петербургском метрополитене нашего корреспондента заверили, что соблюдают все требования Роспотребнадзора.

Один из контейнеров для СИЗ петербуржцы увидели на станции метро «Горьковская». Как пояснили корреспонденту Gazeta.SPb в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», он предназначен не для пассажиров, а для сотрудников подземки. А все, что находится внутри, выбрасывается так, как предписывает санитарное ведомство.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы утилизируем их в двойные пакеты и вывозим с твердыми бытовыми отходами», — пояснили нашему изданию.

Отметим, на контейнере не было пометки, что он предназначен для сотрудников подземки.

Напомним, что маски и перчатки, которые носят горожане, по данным Роспотребнадзора, являются не медицинскими отходами (как, например, в больницах), а бытовым мусором, поэтому они не опасны. Но утилизировать их следует осторожно: упаковать в полиэтиленовый пакет, а лучше в два, затем выкинуть в урну или мусорное ведро.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что, по мнению губернатора Александра Беглова, Петербург близок к локдауну, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. Градоначальник призывает петербуржцев не устраивать в новогодние праздники «марафон передачи коронавируса«.