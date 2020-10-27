Петербуржцы заметили очередную протечку на «Беговой»

Горожане привыкли к подобным инцидентам на новой станции метро.

На станции метро «Беговая» обнаружили протечки сегодня, 27 октября. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местный житель выложил фотографию, на которой виден ручей, сбегающий по стене.

«Никогда такого не было и вот опять. Станция метро «Беговая»: из стыка на стене бежит ручей. Герметизация проверку временем не прошла», —

прокомментировал он увиденное.

В «Метрострое» уже знают о случившемся и объяснили, как такое произошло, о чем пишет «Мойка78». Сотрудники компании отмечают, что был расшит деформационный шов во время работ, это будет исправлено в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Метрострой» через суд обязали устранить протечки на «Спортивной». Отметим, что второй вестибюль станции метро был открыт в 2015-м году.