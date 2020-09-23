«Метрострой» через суд обязали устранить протечки на «Спортивной»

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал «Метрострой» устранить протечки на станции метро «Спортивная». Компании дали время до конца года.

Как пишет АБН, с иском к «Метрострою» обратился комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Ведомство требовало исполнить гарантийные обязательства по госконтракту от 2012 года.

Отметим, что второй вестибюль станции метро «Спортивная» был открыт в 2015-м году. В первые же дни появились протечки, из строя выходили траволаторы.

Сначала дефекты обещали устранить в 2017-м году, потом в 2019-м.

Теперь, по решению суда, «Метрострой» за три месяца должен будет устранить протечки в подвале вестибюля и в самом вестибюле, на спуске №2, в блоке служебных помещений. Над дефектами также придется поработать на наклонном ходе и в подходном коридоре.