Заснул за рулем: названа причина массовой ДТП с перевертышем на Васильевском острове

Заснул за рулем: названа причина массовой ДТП с перевертышем на Васильевском острове
ДТП на Васильевском острове. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге выясняют обстоятельства массовой аварии на Большом проспекте Васильевского острова. По предварительным данным, спровоцировать ее мог заснувший за рулем водитель.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Geely заснул за рулем и влетел в машины, которые стояли на светофоре. Пострадали Renault, Land Rover и Nissan.

Основной удар на себя принял Renault. Машина в результате вылетела на встречную полосу и перевернулась.

Водитель французской иномарки получил травмы средней степени тяжести, водители двух других машин не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в ДТП в Киришском районе Ленинградской области погиб пешеход.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
большой проспект ВО Василеостровский район дтп массовая авария новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов вручил Макарову Орден Александра Невского
Стало известно, кто будет руководить сносом незаконных ларьков в Петербурге
Наполеон-расчленитель не просто пилил руки убитой аспирантке, но еще и ...
«Метрострой» через суд обязали устранить протечки на «Спортивной»
Ford на Ленской стукнул три машины на задавил пешехода
В Петербурге за месяц на дезинфекцию общественного транспорта от Covid-19 ...
Заснул за рулем: названа причина массовой ДТП с перевертышем на ...
В Петербурге заслушивают свидетелей по делу историка Соколова