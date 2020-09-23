Заснул за рулем: названа причина массовой ДТП с перевертышем на Васильевском острове

ДТП на Васильевском острове. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Васильевском острове. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге выясняют обстоятельства массовой аварии на Большом проспекте Васильевского острова. По предварительным данным, спровоцировать ее мог заснувший за рулем водитель.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Geely заснул за рулем и влетел в машины, которые стояли на светофоре. Пострадали Renault, Land Rover и Nissan.

Основной удар на себя принял Renault. Машина в результате вылетела на встречную полосу и перевернулась.

Водитель французской иномарки получил травмы средней степени тяжести, водители двух других машин не пострадали.

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