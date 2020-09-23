В Киришском районе в ДТП скончался пешеход

Виновник инцидента скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.

В Киришском районе Ленинградской области этой ночью, 23 сентября, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Все случилось на 48-м километре трассы Зуево — Новая Ладога. Там по непонятной причине водитель грузовика наехал на пешехода, который находился вне зоны пешеходного переход. Мужчина получил травмы и скончался на месте, так и не получив помощи врачей. Виновник инцидента тем временем скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают второго участника аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель большегруза перекрыл дорогу трамваям на Благодатной, уронив на пути контейнер.