Водитель большегруза перекрыл дорогу трамваям на Благодатной, уронив на пути контейнер

Во вторник, 22 сентября, в Московском районе Санкт-Петербурга на пересечении Витебского проспекта и Благодатной улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.

На большегрузе были установлены контейнеры, однако водитель огромной фуры, вероятно, забыл про ценный груз, либо недостаточно прочно закрепил его. Совершая поворот направо, мужчина не рассчитал усилий, и слишком резкий маневр привел к тому, что один контейнер упал, перегородив трамвайные пути.

На кадрах видеозаписи, опубликованной Piter.TV, видно, что контейнер мог задеть стоящую рядом машину, однако информации об этом нет. О пострадавших также ничего неизвестно, но очевидцы в социальных сетях утверждают, что движение трамваев в обе стороны на некоторое время остановилось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что понедельник на КАДе встретили многокилометровыми пробками из-за ДТП и ремонта.