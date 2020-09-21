Несколько ДТП и ремонт: КАД встал в километровые пробки

В Петербурге первый день рабочей недели начался с многокилометровых пробок. Автомобилисты жалуются на заторы, образовавшиеся в центре города и на Кольцевой автодороге.

В понедельник, 21 сентября, пробки собрались не только на центральных улицах города, но и на окраинах. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к десяти утра в Северной столице пятибалльные пробки.

К утренним пробкам в центре города горожане привыкли, а вот заторы на КАД вызвали у многих недоумение. Пробки там произошли не только из-за ремонта дорог, но и из-за многочисленных ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Большевиков и Коллонтай столкнувшиеся иномарки остановили движение трамваев.