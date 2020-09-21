На перекрестке Большевиков и Коллонтай столкнувшиеся иномарки остановили движение трамваев

На перекрестке Большевиков и Коллонтай столкнувшиеся иномарки остановили движение трамваев
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого движение трамваев было остановлено.

Авария случилась в понедельник, 21 сентября, на перекрестке улиц Большевиков и Коллонтай. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на трамвайных путях столкнулись автомобили марок Volkswagen и Hyundai. На кадрах видно, что в пробку встали пять трамваев. Движение парализовано.

В настоящее время выясняются причины столкновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист протаранил ограждение и собрал пробку на Пискаревском проспекте. В машине находился пассажир.

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