На перекрестке Большевиков и Коллонтай столкнувшиеся иномарки остановили движение трамваев

В Невском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого движение трамваев было остановлено.

Авария случилась в понедельник, 21 сентября, на перекрестке улиц Большевиков и Коллонтай. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на трамвайных путях столкнулись автомобили марок Volkswagen и Hyundai. На кадрах видно, что в пробку встали пять трамваев. Движение парализовано.

В настоящее время выясняются причины столкновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист протаранил ограждение и собрал пробку на Пискаревском проспекте. В машине находился пассажир.