Таксист протаранил ограждение и собрал пробку на Пискаревском проспекте

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина протаранила дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня утром, 21 сентября, на Пискаревском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель такси по неизвестным причинам свернул налево и врезался прямо в ограждение на дороге. В момент аварии в машине находился пассажир. Свидетели случившегося также отметили, что молодой человек не пострадал и сохранял спокойствие.

Пробка протянулась в сторону Свердловской набережной. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском каршеринг врезался в иномарку. К месту ДТП прибыла скорая помощь.