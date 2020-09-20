В Красносельском каршеринг врезался в иномарку

Непонятно, как именно все произошло. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, как именно все произошло. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место прибыли две кареты скорой помощи. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

В Красносельском районе произошла авария сегодня вечером, 20 сентября. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев – там по непонятной причине столкнулись каршеринг и иномарка. В результате арендованный автомобиль оказался на «зебре».

На место прибыли две кареты скорой помощи. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково состояние участников ДТП. Отмечается, что на дорожную ситуацию инцидент никак не повлиял.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Гражданском каршеринг перевернулся от столкновения с такси. По словам свидетелей ДТП, автомобиль службы такси «Ситимобил» протаранило «Делимобиль». От удара каршеринг перелетел через ограду на тротуаре и перевернулся.