На Гражданском каршеринг перевернулся от столкновения с такси

На Гражданском каршеринг перевернулся от столкновения с такси
Пострадал водитель одной из машин, но после осмотра врачей он отказался ехать в больницу. Фото: https://vk.com/spb_today

В воскресенье, 20 сентября, в Калининском районе Петербурга на Гражданском проспекте столкнулись два легковых автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле дома №18 по Гражданскому проспекту. Об аварии сразу же сообщили очевидцы, выложив фотографии с места столкновения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте.

По словам свидетелей ДТП, автомобиль службы такси «Ситимобил» протаранило «Делимобиль». От удара каршеринг перелетел через ограду на тротуаре и перевернулся. Видеозапись также показывает, что в момент, когда арендованная машина поворачивала налево, таксист на большой скорости «летел» во встречном направлении по Гражданскому проспекту. Пострадал только водитель одной из машин, однако от госпитализации мужчина отказался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Кола» водитель соверши наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

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