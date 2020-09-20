На трассе «Кола» водитель скрылся с места ДТП с пешеходом

На трассе &#171;Кола&#187; водитель скрылся с места ДТП с пешеходом
Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Под утро в воскресенье, 20 сентября, в Кировском районе Ленинградской области автомобиль наехал на пешехода, водитель решил скрыться с места аварии.

Об этом информирует региональный отдел пропаганды управления ГИБДД. Все случилось около 5:40 ночи на 57-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола». Автомобиль, который пока неустановлен, сбил пешехода. Водитель, личность которого также не установлена, не стал останавливаться после ДТП и скрылся в неизвестном направлении.

Оказавшийся под колесами автомобиля мужчина получил серьезные травмы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личность виновника аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе пешехода не удалось спасти после ДТП. Мужчина шел по обочине вдоль дороги.

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