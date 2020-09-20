В Гатчинском районе пешехода не удалось спасти после ДТП

В Гатчинском районе пешехода не удалось спасти после ДТП
Авария случилась вне зоны регулируемого пешеходного перехода. Фото: pixabay

На трассе в Гатчинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки и пешехода. Мужчина шел по обочине вдоль дороги.

Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Все произошло около 00.40 на автодороге Санкт-Петербургского Южного полукольца «Кировск-Мга-Гатчина-Большая Ижора». На 62-м километре мужчина попал под колеса автомобиля Honda Jazz. За рулем была 39-летняя женщина.

Известно, что пешеход шел по пути движение машин. Он был сбит автомобилем вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда мужчина получил смертельные травмы. Ему было 58 лет.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое устроили ночное ДТП на Ленинском.

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